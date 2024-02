Ein am 17.04.2023 ein versuchter schwerer Raub in einem Casino in Wien-Favoriten konnte nun geklärt werden.

Wie bereits berichtet ereignete sich am 17.04.2023 ein versuchter schwerer

Raub in einem Casino in Wien-Favoriten. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter gab im Zuge des versuchten schweren Raubes einen Schuss in die Luft ab, woraufhin die vier unbekannten Täter, die ebenfalls bewaffnet waren, flüchteten.

Vier unbekannte Täter in Wien-Favoriten konnten flüchten

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, nahm umfassende Ermittlungen auf. Im Juli 2023 wurde der erste Tatverdächtige, ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger, in Wien ausgeforscht und mit Unterstützung der Direktion Spezialeinheiten/ Einsatzkommando Cobra festgenommen. Serbische

Zielfahnder nahmen im Zusammenarbeit mit Ermittlern des Bundeskriminalamtes im August 2023 zwei weitere Tatverdächtige, einen 25-jährigen österreichischen Staatsbürger und einen 25-jährigen bosnischen Staatsangehörigen, aufgrund eines vorliegenden europäischen Haftbefehls in Serbien fest.

Tatverdächtige wurden nach Österreich ausgeliefert

Sie wurden vor kurzem nach Österreich ausgeliefert. Der letzte Tatverdächtige, ein 22-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurde durch Beamte des Landeskriminalamtes Burgenland Ende Februar im Burgenland festgenommen. Alle Tatverdächtigen befinden sich in einer Wiener Justizanstalt und sind voll geständig.