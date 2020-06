Prozess gegen Wiener Macheten-Mann wegen schwerer Nötigung

Weil er sich mit einer Machete bewaffnet auf den Weg ins Parlament machte, um dort laut eigenen Angaben eine Rede zu halten, muss sich ein 33-Jähriger am Mittwoch wegen schwerer Nötigung vor Gericht verantworten.

Am Mittwoch muss sich ein 33-jähriger Mann am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten, der am 28. April mit einer Machete bewaffnet am Ballhausplatz von der Polizei überwältigt wurde.