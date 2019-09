Proust-Fragebogen mit Pamela Rendi-Wagner: "Wer will, findet Wege"

SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner stellte sich vor der Nationalratswahl dem Fragebogen nach Marcel Proust und gab dabei persönliche Einblicke.

Den Anfang machte am Mittwoch ÖVP-Chef Sebastian Kurz, am Donnerstag folgte FPÖ-Obmann Norbert Hofer, nun ist SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner an der Reihe. Nächste in der Serie ist NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger.