Proust-Fragebogen mit Sebastian Kurz: "Tun, was richtig ist"

ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz stellte sich vor der Nationalratswahl wieder dem Fragebogen nach Marcel Proust und gab dabei persönliche Einblicke.

ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz im Proust-Fragebogen

Wo möchten Sie leben? Da, wo ich jetzt lebe, fühle ich mich am wohlsten

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Gesundheit

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Wichtig ist, dass man aus Fehlern lernt

Was ist für Sie das größte Unglück? Verlust naher Angehöriger oder Freunde

Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? Helmut Kohl

Ihre Lieblingsheldinnen/-helden in der Wirklichkeit? Meine Eltern

Welche Eigenschaften schätzen sie bei einer Frau am meisten? Humor, Charme, Intelligenz

Welche Eigenschaften schätzen sie bei einem Mann am meisten? Humor, Charme, Intelligenz

Wer oder was hätten Sie gern sein mögen? Ich bin zufrieden mit mir

Was schätzen sie bei Ihren Freunden am meisten? Ehrlichkeit

Was möchten Sie sein? Am 29. September so stark, dass sich eine rot-blaue Mehrheit nicht ausgeht