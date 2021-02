Protestierende Tiroler kamen mit negativen Corona-Tests nach Wien

Bei der Wiener Demo gegen die Corona-Maßnahmen war auch eine "Busladung" Tiroler anwesend. Laut Polizei wiesen alle Demonstranten einen negativen Corona-Test vor.

Wie die Polizei der APA am Samstagabend mitteilte, hatten sie am Vormittag beim Verlassen ihres Heimatbundeslandes Tirol allesamt negative Covid-19-Tests vorgewiesen, die nicht älter als 48 Stunden waren.

Tiroler bei Demo in Wien: Negative Corona-Tests vorgezeigt

Die Exekutive in Wien hat Insassen und Lenker des Busses vor der Rückfahrt in den Westen Österreichs kontrolliert. Von 57 Personen habe da nur eine keinen negativen Test vorlegen können, ließ die Landespolizeidirektion Wien auch via Twitter wissen. Es würden Anzeigen gemäß Versammlungsgesetz gelegt.