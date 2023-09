proPellets urgiert Erneuerbares Wärmegesetz

Die Interessensvereinigung proPellets urgiert die Umsetzung des Erneuerbare Wärmegesetz und kritisiert die "bedenklichen Äußerungen der VP-Energiesprecherin Tanja Graf".

Diese hatte kürzlich gemeint, dass das Gesetz "von der Struktur her falsch aufgebaut wurde", wobei sich die Klubobleute von ÖVP und Grüne rasch bemühten festzuhalten, dass das EWG auf Schiene sei. proPelltes hingegen sieht eine "Vertrauenskrise zwischen Wirtschaft und Politik".

proPellets kritisiert Aussagen von Tanja Graf

"Wir können es uns nicht leisten, das Vertrauen der Wirtschaft in die Politik zu verlieren, wenn wir die Investitionen für die dringend notwendige Energiewende vorantreiben wollen", so proPellets-Geschäftsführer Christian Rakos mit Verweis auf die Investitionen die die Branche in den Ausbau ihrer Pellets-Produktion gesteckt hat.