Erneuerbaren-Wärme-Gesetz: Es bleibt kühl

Im Ministerrat haben sich ÖVP und Grüne vor gut 10 Monaten auf einen Vorschlag zum Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWG) geeinigt. Seitdem ruht das Vorhaben im Parlament, obwohl es mehrfach von der Regierungskoalition als zentraler Baustein der Klimaschutz-Gesetzgebung dargestellt wurde.

Am gestrigen Montag ließ nun ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf mit der Ansage aufhorchen, das Gesetz sei "von der Struktur her falsch aufgebaut" und müsse noch einmal genau geprüft werden.

Verhandlungen sollen "zügig weiter gehen"

SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll hat am Dienstag in einer Aussendung versichert, die Hand der SPÖ sei "zu Verhandlungen ausgestreckt". Zugleich kritisierte er, "die endlosen Streitereien und Verzögerungen der Bundesregierung verlängern unsere Abhängigkeit von Öl und Gas. Der Weg zur Klimaneutralität 2040, wie sie ÖVP und Grüne versprechen, rückt in weite Ferne". Auch SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr warf der Regierungskoalition eine "monatelange Blockade" des wichtigen Gesetzes vor. Insbesondere kritisiert die SPÖ, dass noch nicht einmal der Einbau von Gasheizungen in Neubauten verboten wurde.