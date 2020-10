Probelauf mit Antigen-Schnelltests am Flughafen Wien

Am Freitag haben die Austrian Airlines (AUA) gemeinsam mit dem Flugahen Wien-Schwechat einen Probelauf mit Antigen-Schnelltests gestartet.

Das Angebot richtet sich bis 8. November vorerst an Passagiere des Kurses OS 229 nach Berlin. Die Inanspruchnahme ist freiwillig und kostenlos. Einmal mehr wurde betont, dass der Schnelltest den behördlich für einzelne Länder vorgeschriebenen PCR-Test aktuell nicht ersetzt.

Corona-Schnelltests sollen in Flughafenprozess integriert werden

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien auf die Luftfahrt und den Tourismus ganz extrem und auch auf "unkoordinierte Reiseeinschränkungen" in Europa zurückzuführen, sagte Julian Jäger, Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG. Die nun angebotenen Antigen-Schnelltests sollen "zeigen, wie Reisen funktionieren kann". Menschen mit hoher Virenlast würden herausgefiltert. Die Schnelltests sollen in den Flughafenprozess integriert werden.

Der für Luftfahrt zuständige Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) bezeichnete den Probelauf am Freitag als wichtigen Schritt, der auch das subjektive Sicherheitsgefühl von Passagieren erhöhen werde. Aus dem "Vorreitermodell in Europa" könnten zudem Erkenntnisse für andere gesellschaftliche Bereiche gewonnen werden.

AUA-COO Jens Ritter zeigte sich trotz aller Rückschläge im Zusammenhang mit der Pandemie überzeugt, dass Gesundheitsschutz und Reisefreiheit zu kombinieren seien. Er verwies in Schwechat auf eine IATA-Studie, derzufolge 85 Prozent aller Passagiere getestet werden wollten. Ziel sei es, dass Reisewarnungen zurückgenommen werden, sagte Ritter.

Probelauf umfasst neun Berlin-Flüge der AUA

Der Probelauf bis 8. November umfasst neun Berlin-Flüge der AUA. Die Bordkarte mit dem QR-Code ist die Verbindung zur Teststraße. Die Auswertung der Speichelprobe dauert zehn bis 15 Minuten. Das Ergebnis gibt es per SMS oder per E-Mail oder nach persönlicher Rückfrage am Schalter.