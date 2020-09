Coronavirus: AUA plant Schnelltests für Passagiere

Im Oktober will die deutsche Lufthansa damit beginnen, Passagieren Corona-Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Auch bei der österreichischen Tochter AUA gibt es ein entsprechendes Projekt.

Das sagte Konzernmanager Björn Becker laut Reuters in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. Momentan sei man dabei zu klären, ob die Corona-Tests von Behörden anerkannt werden. "Es gibt drei unterschiedliche Hersteller", sagte AUA-Sprecherin Tanja Gruber am Mittwoch zur APA.