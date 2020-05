Privatauto hat durch Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen

Die Corona-Krise hat die Kauflaune in Bezug auf Fahrzeuge nicht beeinflusst, denn Autos sind angesichts der Pandemie wichtiger denn je. Die meisten Neuzulassungen bei E-Autos wurden in Wien-Währing verzeichnet.

In Wien-Währing waren in den ersten vier Monaten des heurigen Jahres 14,2 Prozent der Neuwagen Stromer, gefolgt von der Wiener Josefstadt (14 Prozent), in Vorarlberg lag der Wert bei 6,2 Prozent.

Coronavirus beeinflusst Österreicher beim Autokauf kaum

"Beim Kauf eines emissionsfreien Autos gibt es eine Kaufprämie in der Höhe von 3.000 Euro, zusätzlich sind E-Pkw von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) und der motorbezogenen Versicherungssteuer befreit", verwies heute der VCÖ auf die finanziellen Anreize gegenüber Benzin- und Dieselautos. Einer von der Autoindustrie geforderten Verschrottungsprämie erteilte der VCÖ heute in einer Aussendung eine Abfuhr. Wenn die Industrie den Autoverkauf ankurbeln möchte, stünden ihr ja Rabattaktionen zur Verfügung, so wie dies auch in anderen Branchen der Fall sei.