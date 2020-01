Premiere: Erstmals gleichgeschlechtliches Paar bei der Eröffnung des Wiener Opernballs

Am 20. Februar findet der Wiener Opernball statt. Erstmals wird auch ein gleichgeschlechtliches Paar an der Eröffnung teilnehmen.

Premiere am Wiener Opernball: Am 20. Februar wird erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar an der Eröffnung teilnehmen. Zwei junge Frauen aus Deutschland haben angefragt und wurden von den Organisatoren auch zugelassen, bestätigte die Wiener Staatsoper der APA.