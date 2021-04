Die Bauarbeiten starten am 13. April.

Prager Straße in Wien-Floridsdorf wird saniert

Ab 13. April werden in der Prager Straße in Wien-Floridsdorf die Fahrbahn saniert sowie Bauarbeiten an Gehsteig- und Parkstreifen durchgeführt.

Am Dienstag, den 13. April 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Prager Straße zwischen Autokaderstraße und Johann-Knoll-Gasse sowie mit Gehsteig- und Parkstreifensanierung zwischen Hermann-Bahr-Straße und Katsushikastraße im 21. Bezirk.

Diverse Straßenbauarbeiten in der Prager Straße

Die Arbeiten in der Prager Straße zwischen Autokaderstraße und Johann-Knoll-Gasse in Fahrtrichtung stadteinwärts, erfolgen tagsüber bei Freihaltung eines Fahrstreifens. Das Abbiegen von der Johann-Knoll-Gasse in die Pragerstraße ist nur über die Nebenfahrbahn der Prager Straße zwischen Johann-Knoll-Gasse und Autokadergasse möglich. Hierfür wird die Einbahn der Nebenfahrbahn auf Baudauer umgedreht.

Die Arbeiten in der Prager Straße zwischen Hermann-Bahr-Straße und Katsushikastraße in Fahrtrichtung stadtauswärts finden bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen statt. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten. Geplantes Bauende ist der 16. April.