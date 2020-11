Posten bei Wiener ÖVP nun offiziell besetzt

Am Dienstagabend hat die Die Wiener ÖVP in Gremiensitzungen wichtige Personalentscheidungen getroffen. Dabei wurde Markus Wölbitsch als neuer Klubchef fixiert.

Blümel über Wahlergebnis erfreut: "Die ÖVP ist wieder da"

Markus Wölbitsch als neuer Klubchef fixiert

Isabelle Jungnickel wurde, wie erwartet, nicht amtsführende Stadträtin. Sie war Bezirksrätin in der Inneren Stadt und gilt als Vertraute des dortigen Bezirksvorstehers Markus Figl. Sie soll Bindeglied zu den Bezirken und Betrieben in der Stadt sein. Zweite ressortlose Stadträtin wurde Bernadette Arnoldner, die sich vor allem den Themen Umwelt, Integration, Sicherheit, Transparenz, Bildung und Kultur widmen will. Ihre Funktion als Landesgeschäftsführerin wird sie weiterhin ausüben. Der frühere Parteichef Manfred Juraczka ist nun Dritter Landtagspräsident.

Sitzungen wegen Corona und Lockdown nur virtuell

Am heutigen Abend standen bei den Türkisen mehrere Sitzungen an. Sie fanden aufgrund der Coronavirus-Pandemie und des von der Bundesregierung verhängten Lockdowns im virtuellen Rahmen statt. Es tagten das Präsidium und der Vorstand und im Anschluss erfolgte die konstituierende Klubsitzung.

Pläne der Wiener ÖVP als größte Oppositionspartei besprochen

Dazu kündigte Blümel an: "Als stärkste Oppositionskraft in der Stadt werden wir mit dieser neuen Stärke auch in Zukunft dafür eintreten, wofür wir vor der Wahl geworben haben: Für eine bessere Integrationspolitik in Wien, mehr Gerechtigkeit für die Leistungsträger, eine Entlastung der Unternehmen und der Menschen in der Stadt sowie mehr Kontrolle und Transparenz."