Post-Covid-Symptome bei jungen Patienten keine Seltenheit

Ein Long-Covid-Syndrom kann sich mit Müdigkeit, Belastungsintoleranz, Schmerzzuständen, weniger Muskelkraft und anderen Symptomen äußern. Hintergrund ist offensichtlich unter anderem eine Schädigung der Blutgefäße durch die SARS-CoV-2-Infektion. Laut Carmen Scheibenbogen von der Charite Berlin leiden viele junge Ex-Covid-19-Patienten daran.

Das erklärte sie Freitagabend beim Interdisziplinären Symposium zur Suchterkrankung in Grundlsee in der Steiermark.

Symposium befasste sich mit Folgen von Covid-19

Das von der Wiener Psychiaterin und Suchtspezialistin Gabriele Fischer (MedUni Wien) organisierte Symposium, in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung, beschäftigte sich auch mit den Konsequenzen von Covid-19 auf die psychische Gesundheit. "Das Post-Covid-Syndrom hat massive psychische Auswirkungen. Fast noch wichtiger erscheint mir das Post-Lockdown-Syndrom", sagte der Wiener Hausarzt und Experte auf dem Gebiet der Drogensubstitution Norbert Jachimowicz (Ärztekammer Wien) in seinem Einleitungsstatement.

Allzu schnell sollte man Long-Covid-Probleme allerdings nicht in Richtung Psychiatrie schieben. Die Hämatom-Onkologin Carmen Scheibenbogen von der Berliner Universitätsklinik, auch Leiterin der Immundefekt-Ambulanz für Erwachsene, in einem Online-Referat, verwies auf harte immunologische und andere pathologische Abläufe hinter diesen lang anhaltenden Beschwerden. "Wir kennen seit langem chronische Fatigue-Syndrome (Erschöpfung/Müdigkeitszustände; Anm.) auch nach anderen Infektionen. Seit vergangenem Sommer haben wir so viele Anfragen von jungen Patienten, die nach Covid-19 einfach nicht mehr fit werden."