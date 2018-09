"Post am Rochus" erhält Architektur-Staatspreis

Die neue Unternehmenszentrale der Österreichischen Post am Wiener Rochusmarkt wurde gestern Abend mit dem Staatspreis Architektur in der Kategorie "Verwaltung" ausgezeichnet.

Gelobt wurde von der Jury vor allem die bewusste Entscheidung der Post, ihre Zentrale in innerstädtischer Lage anzusiedeln sowie der Erhalt von Teilen der vorhandenen Bausubstanz des ursprünglichen Gebäudes. Für die Planung der “Post am Rochus” zeichnet sich das Architekturbüro Schenker Salvi Weber Architekten ZT GmbH in Kooperation mit feld72 architekten zt gmbh verantwortlich.