Portugal verteidigt EM-Titel mit Landesikone Ronaldo

Es ist nicht nur die Ikone Ronaldo, die Portugals EM-Mannschaft ausmacht. Hinter dem Superstar tummeln sich weitere Weltklasse-Spieler und ein erfahrener Teamchef.

Fünf Jahre nach dem Überraschungstitel fährt Portugal als Mitfavorit zur Fußball-EM 2021 . Hinter der Landes-Ikone Cristiano Ronaldo tummelt sich eine Phalanx an Weltklasseleuten, angeleitet vom erfahrenen Teamchef Fernando Santos (66), der wie zehn seiner verbliebenen Spieler 2016 den historischen ersten großen Titel mit der Selecao gewann. Ein Stotterstart wäre unverzeihlich, es gilt die "Todesgruppe" F in der Reihenfolge Ungarn, Deutschland, Frankreich zu überstehen.

Portugal in der Todesgruppe

"Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine so extrem harte Gruppe gesehen zu haben", meinte Santos, nicht ohne selbstbewusst zu ergänzen: "Portugal kann es mit allen Teams mit Titelambitionen aufnehmen." Nach medialem Corona-Störfeuer infolge des Spanien-Tests verlief die Generalprobe am Mittwochabend mit einem 4:0 gegen Israel dominant, aber nicht tadellos: "Es gibt sicherlich vieles zu verbessern", sagte Santos und packte nach der Peitsche das Zuckerbrot aus: "Jetzt lasst uns rasten und in Ruhe vorbereiten. Dieses Team hat einen großen Willen und einen ausgezeichneten Teamgeist."

Als einer von wenigen hatte sich der Trainer im Vorfeld des späteren Coups in Frankreich aus der Deckung gewagt und den Titel als Ziel ausgegeben. Warum also etwas ändern: "Das Ziel ist der Europameistertitel", bekannte Santos im portugiesischen Staatsfernsehen vor wenigen Tagen. "Ich packe meinen Koffer für einen Monat, auch die Zigaretten."

Erst eine EM-Titelverteidigung

Ronaldo als Kapitän

Dass es auch ohne Ronaldo funktionieren kann, bewies die Selecao im Endspiel 2016 gegen Frankreich, in dem ihr Superstar früh verletzt ausschied. Eder sprang als One-Hit-Wonder mit dem Goldtor in der Verlängerung in die Bresche. Davor hatten die Portugiesen nur eines ihrer sieben Spiele nach regulärer Spielzeit gewonnen, man erinnere sich an das 0:0 gegen Österreich.