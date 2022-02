Portugal lockert Corona-Einreiseregeln

Ab Montag (7. Februar 2022) lockert Portugal die Corona-Maßnahmen für Einreisende aus der EU.

Wer mit einem in der EU anerkannten Nachweis über die vollständige Corona-Impfung zur Grenze kommt, muss keinen zusätzlichen Test mehr absolviert haben, wie es in einem am Sonntag veröffentlichten Regierungsbeschluss heißt.