Porträt einer jungen Frau in Flammen - Kritik und Trailer zum Film

Eine abgelegene, bretonische Insel, zwei Frauen und die Unmöglichkeit der großen Liebe: Die französische Regisseurin und Drehbuchautorin Celine Sciamma bringt mit "Porträt einer jungen Frau in Flammen" eine ebenso traurige wie zarte Liebesgeschichte auf die Leinwand. Sie erzählt von der Malerin Marianne (Noemi Merlant), die gegen deren Willen und heimlich ein Porträt der jungen Adeligen Heloise (Adele Haenel) fertigen soll.

Was ist der weibliche Blick? Eine Frage, die in Zeiten der Genderdebatte auch im Film eindringlich gestellt wird. Eine mögliche Antwort gibt die Regisseurin Celine Sciamma mit ihrem vierten Spielfilm "Portrait de la jeune fille en feu" ("Porträt einer jungen Frau in Flammen"). Nach seiner Cannes-Premiere kommt das feministische Historiendrama am Freitag ins Kino.