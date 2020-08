Porträt des Favoritner Bezirkschefs an Hausfassade am Columbusplatz angebracht

Seit dem heutigen Montag ist ein Porträt des Favoritner Bezirkschefs Marcus Franz an einer Hausfassade am Columbusplatz zu sehen. Franz ist dabei im weißen Unterleibchen und Tattoos zu sehen.

Der Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) hat ein Porträt von sich in Auftrag gegeben - das nun weithin sichtbar ist. Das Bildnis ziert seit heute, Montag, eine Hausfassade am Columbusplatz. Zu sehen ist der rote Politiker darauf nicht in feinem Zwirn, sondern im weißen Unterleibchen und mit massig Tattoos. Bezahlt hat Franz das Werk aus eigener Tasche, wie er versichert.

"Mei Favoriten is ned deppat"

"Mei Favoriten is ned deppat" lautet der dazugehörige Slogan, der an Edmund "Mundl" Sackbauer ("Mei Bier is ned deppat") erinnert. Der legendäre Hauptprotagonist der TV-Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter" wohnte in der Hasengasse, in der auch Franz selbst einmal wohnte, wie er bei der Präsentation verriet.