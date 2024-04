Polster gegen ÖFB: Nächste Verhandlung im Mai

Die nächste juristische Auseinandersetzung zwischen Toni Polster und dem ÖFB um die Anerkennung von Fußball-Länderspielen und -Toren findet am 17. Mai statt. Bei der vorbereitenden Tagsatzung am Freitag am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen wurden unter anderem juristische Meinungen ausgetauscht, so Polster-Anwalt Manfred Ainedter zur APA.

Für die kommende Verhandlung wurden von der Polster-Seite unter anderem die Ex-Teamspieler Andreas Ogris, Ernst Baumeister und Manfred Kern als Zeugen beantragt, ebenso wie Heinz Palme, der in den 1980er-Jahren für den ÖFB tätig war.

Toni Polster: Wie viele Länderspiele und Tore?

Die Klage bezieht sich auf drei Matches, die als inoffizielle Länderspiele gelten und Polster deshalb nicht angerechnet werden. Konkret geht es um die Partien Liechtenstein - Österreich (0:6 am 7. Juni 1984 in Vaduz, ein Polster-Tor), Tunesien - Österreich (1:3 am 7. Februar 1987 in Tunis, zwei Polster-Tore) und Marokko - Österreich (3:1 am 2. Februar 1988, kein Polster-Tor). Nach derzeitigem Stand hält der 60-Jährige bei 95 Länderspielen und 44 Toren (Rekord).