"Riesengroße Ungerechtigkeit": Toni Polster kämpft um Anrechnung von Toren und Spielen aus 1980ern

Toni Polster, der Rekordtorschütze der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, kämpft für die Anerkennung von drei inoffiziellen Länderspielen aus den 1980er-Jahren, bei denen er drei Tore erzielt hat. Der Ex-Goalgetter hat in der Causa nun auch einen Anwalt eingeschaltet.

Anwalt aktiviert: Toni Polster will mehr Länderspiele und Tore

In diesem Zusammenhang hat er drei Matches im Visier, die als inoffizielle Länderspiele gelten und ihm deshalb nicht angerechnet werden. Konkret geht es um die Partien Liechtenstein - Österreich (0:6 am 7. Juni 1984 in Vaduz, ein Polster-Tor), Tunesien - Österreich (1:3 am 7. Februar 1987 in Tunis, zwei Polster-Tore) und Marokko - Österreich (3:1 am 2. Februar 1988, kein Polster-Tor). Diese Spiele scheinen nicht in der ÖFB-Länderspielstatistik auf - das Match ein Vaduz wird auch von Liechtensteins Verband nicht offiziell anerkannt, wohl auch deshalb, weil wild durchgewechselt wurde. So wurde etwa Alfred Drabits in diesem Match aus- und wieder eingetauscht.