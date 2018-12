DIe Stute "Ravenna" unternahm einen Ausflug am Wiener Handelskai.

Polizisten fingen entlaufenes Pferd "Ravenna" am Wiener Handelskai ein

Ein verwunderter Autofahrer alarmierte am Samstagmoren die Polizei, nachdem er ein freilaufendes Pferd am Wiener Handelskai entdeckte. Am Mexikoplatz konnte die Stute "Ravenna" eingefangen werden.

Gegen 5.00 Uhr Früh meldete ein Auofahrer ein freilaufendes Pferd auf dem Wiener Handelskai. Beamte der Polizeiinspektion Lassallestraße nahmen sofort die Verfolgung auf und als die flinke Traberstute im Bereich des Mexikoplatzes langsamer wurde, gelang es einer Polizistin aus dem Streifenwagen zu springen, das Tier zu beruhigen und zu sichern.

Wie sich herausstellte, lief das Pferd aus einem Reitclub im 2. Wiener Gemeindebezirk davon. Ein Verantwortlicher wurde verständigt und die neugierige “Ravenna” konnte unverletzt abgeholt werden.