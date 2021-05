Polizisten bei Demo in Wien mit Glasflaschen beworfen

Bei einer Kundgebung am 1. Mai in Wien musste die Polizei gegen mehrere Teilnehmer mit Pfefferspray vorgehen. Es kam zu gewalttätigen Angriffen auf die Beamten, unter anderem wurden sie mit Glasflaschen beworfen.

In Wien ist es am späten Samstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz gegen Teilnehmer einer 1. Mai-Kundgebung gekommen. Wie die Polizei gegenüber der APA erklärte, war die Lage im Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche in Wien-Alsergrund vorübergehend eskaliert.