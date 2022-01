Polizeitrick: Pensionisten in NÖ um 100.000 Euro und ein halbes Kilo Gold gebracht

Ein betagtes Ehepaar aus dem Bezirk Amstetten und eine 84-jährige Wiener Neustädterin fielen Betrügern zum Opfer, die den Polizeitrick anwendeten.

Vermeintliche Kaution am Telefon verlangt: 72.000 Euro weg

84-Jährige gab "Zivil-Polizisten" 30.000 Euro und ein halbes Kilo Gold

30.000 Euro und 500 Gramm Gold händigte die 84-Jährige in Wiener Neustadt am Dienstag einem angeblichen Zivil-Polizisten an ihrer Wohnadresse aus. Der Seniorin war zuvor per Telefon ebenfalls eine Unfallversion mit Beteiligung der Tochter aufgetischt worden. Als Anlassgrund für eine Kaution wurde in dem Fall genannt, dass die Versicherung nicht für den Schaden aufkommen würde und der Ehemann der Tochter nur einen Teil bezahlen könne.