Polizeibilanz zum ersten Tag der Ausgangsbeschränkungen in Wien

Am ersten Tag der Ausgangsbeschränkungen gab es in Wien laut Polizei nur wenige Anzeigen und keine Festnahmen.

Die Wiener Polizei hat am Dienstag weiter die Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung in der Bundeshauptstadt gelobt. Es gab nur wenige Anzeigen und keine Festnahmen, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer auf Anfrage der APA.

Polizei lobt Kooperationsbereitschaft der Wiener

Einen Einsatz gab es am Montag bei einer Dienststelle des Arbeitsmarktservice in Favoriten, wo es zu einer größeren Menschenansammlung gekommen war. In der Josefstädter Straße gab es ebenfalls einen Einsatz. Die Exekutive zeigte zudem in der Prater Hauptallee und in der Venediger Au sowie bei Hotspots der Straßenprostitution wie in der Liesinger Brunner Straße Präsenz.