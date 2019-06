Polizei-Video: BMI will "lückenlose Aufarbeitung" sicherstellen

Das Innenminiszerium hat nach den Fällen von Polizeigewalt bei der Klimaschutz-Demo in Wien via Aussendung "lückenlose Aufarbeitung der Vorgänge" zugesichert.

Ermittlungen nach Prügel-Video laufen

Staatsanwaltschaft hat bereits Vernehmungen durchgeführt

"Die Untersuchung von behaupteten oder evidenten Misshandlungsvorwürfen erfolgt auf Grundlage eines erst im Jahr 2018 im Zusammenwirken mit der Justiz und NGO ́s festgelegten Vorgehens, durch das bereits in der Vergangenheit die umfassende Aufarbeitung derartiger Vorwürfe sichergestellt worden ist", hieß es in der Aussendung. Dem Referat für besondere Ermittlungen obliege es, unter der Leitung und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien Beweismaterial (u.a. Videoaufzeichnungen) sicherzustellen und Erhebungen zu tätigen. Die Staatsanwaltschaft habe bereits Beweismittel erhalten und Vernehmungen durchgeführt, betonte das Innenministerium.

Polizeigewalt: Ermittlungen gegen vier Beamte nach Demo in Wien

Ermittelt wird gegen insgesamt vier Beamte. Einer wurde am Montag in den Innendienst versetzt. "Nach Maßgabe der Ergebnisse der zügigen weiteren Ermittlungen werden unverzüglich die allenfalls zusätzlich erforderlichen dienstrechtlichen Konsequenzen gezogen werden", schrieb das Innenministerium in der Aussendung.