Polizei überwachte bislang rund 50.500 Quarantäne-Maßnahmen

Laut Innenministerium wurden österreichweit bislang 50.547 Quarantäne-Maßnahmen von der Polizei überwacht. Wien bildet dabei mit nur vier Fällen das Schlusslicht.

Aufgeteilt auf die Bundesländer entfallen davon 31.655 auf Tirol, 10.040 auf die Steiermark, 4.929 auf Kärnten und 3.030 auf Niederösterreich. Es folgt das Burgenland mit 577, Oberösterreich mit 297 sowie Salzburg mit acht, Vorarlberg mit sieben und Wien mit vier Überwachungen, wie das Bundesministerium für Inneres am Sonntag mitteilte.

Corona-Schutzmaßnahmen werden wieder stärker kontrolliert

Künftig werden Polizisten die Bevölkerung wieder verstärkt sensibilisieren, in der Öffentlichkeit das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und die Abstandsregeln einzuhalten. Bei den Kontrollen wird das "Aufmerksam machen" im Vordergrund stehen.

"Contact Tracing" als Angebot für Gesundheitsbehörden

In den Bundesländern unterstützen spezielle COVID-Kompetenzteams der Polizei die Gesundheitsbehörden beim "Contact Tracing", einem Angebot der Polizei für die Gesundheitsbehörden. Diese Unterstützung wurde bisher 2.937-mal in Anspruch genommen.

Die Zahlen im Detail: 970 (Tirol), 950 (Steiermark), 893 (Oberösterreich), 111 (Niederösterreich), elf (Kärnten) und zwei Mal (Burgenland). In Salzburg, Vorarlberg und Wien wurde bisher dieses Angebot an die Gesundheitsbehörden noch nicht in Anspruch genommen.