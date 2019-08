Polizei stoppte illegales Autorennen in Wien

Sechs Sportwagen rasten gestern mit über 130 km/h bei regennasser Fahrbahn die Triester Straße entlang und lieferten sich ein illegales Autorennen. Die Wiener Polizei konnte die Fahrer aufhalten.

Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Landesverkehrsabteilung mit Hauptaugenmerk auf der Roadrunner-Szene ist in der Nacht auf Sonntag eine gefährliche Wettfahrt mit sechs teuren Sportwagen gestoppt worden. Vier Lenkern wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, zwei Fahrer flüchteten und wurden angezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit.