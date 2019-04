Polizei rettet gefärbte Tauben in Wien-Hietzing: 32-Jährige angezeigt

Am Dienstag machte die Organisation Vier Pfoten auf gefärbte Tauben aufmerksam, die Touristen als "Attraktion" für Fotos angeboten werden. Nun wurden einer 32-Jährigen die Tiere im Schönbrunner Schlosspark abgenommen, die Frau wurde angezeigt.

Beamte der Polizeiinspektion am Platz wurden am 17. April gegen 15.15 Uhr wegen einer Frau, die gefärbte Tauben bei sich hatte, alarmiert. Eine 32-jährige bulgarische Staatsangehörige konnte am Verbindungsweg zwischen Neptunbrunnen und Gloriette in der Schönbrunner Schlossstraße angehalten werden.