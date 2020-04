Polizei nahm Heroin-Dealer in Wien-Brigittenau fest

Die Wiener Polizei konnte bereits am Sonntag zwei mutmaßliche Heroindealer in Brigittenau festnehmen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie zu einer international agierenden Bande gehören.

Der Wiener Polizei gelang es bereits am Sonntag einen 27 Jahre alten Bulgaren und einen 35 Jahre alten Serben wegen des Verdachts des Drogenhandels in einer Wohnung in Wien-Brigittenau festzunehmen.