Polizei klärt Mordversuch in Wien-Favoriten

Bereits im Juli erlitt ein 21-Jähriger bei einer Messerattacke am Reumannplatz lebensgefährliche Verletzungen. Nun konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen.

Am 12. Juli 2019 wurde ein 21-jähriger syrischer Staatsbürger im Antonspark nahe der Busstation 66A in Wien-Favoriten von einem Landsmann durch einen Messerstich in den Rücken lebensgefährlich verletzt.