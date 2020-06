Polizei-Großeinsatz in Wien-Favoriten: Zwei Festnahmen bei Kurden-Demo

Am Freitagabend kam es in Wien-Favoriten neuerlich zu gewaltsamen Zwischenfällen bei einer von Türken gestörten Kurden-Demonstration mit 500 Teilnehmern.

Kurden-Demo in Wien-Favoriten am 26.6.2020

Polizei-Großaufgebaut bei Kurden-Demo in Wien-Favoriten

Die Polizei hatte ihr Aufgebot im Laufe des Abends aufgestockt, um die Demonstration von Kurden und linken Aktivisten in Wien-Favoriten zu schützen. Über dem Viertel kreiste auch permanent ein Polizeihubschrauber. Wie es gegenüber der APA hieß, hätten Gegendemonstranten immer wieder versucht, in kleineren Gruppen von der Seite in die Versammlung einzudringen.