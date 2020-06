Wien-Favoriten: Erneut Ausschreitungen nach Kundgebung

Donnerstagabend ist es in Wien-Favoriten zwischen den "Grauen Wölfen" und den Kurden zu einem Zusammenstoß gekommen. Dabei soll es auch zu Sachbeschädigungen gekommen sein.

In Wien-Favoriten ist es am Donnerstagabend wieder zu Zusammenstößen zwischen den ultranationalistischen "Grauen Wölfe" und Kurden gekommen. Nach Angaben der Polizei dürfte es zu Sachbeschädigungen gekommen sein.

Eine "Gruppe von türkischstämmigen Menschen" sei in der Nähe des Reumannplatz aktiv, das Geschehen sei "dynamisch", hieß es auf Anfrage der APA. Auf sozialen Medien war von einem Angriff der "Grauen Wölfe" auf ein Büro eines linken türkischen Vereins in der Gudrunstraße die Rede.

Sachbeschädigungen nach Zusammenstößen türkischer Gruppen

Am Tag nach Tumulten bei einer Kurden-Demo in Wien-Favoriten ist die Lage am Donnerstagabend nach einer linken Protestkundgebung im selben Grätzl erneut eskaliert. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger war die Protestkundgebung zunächst weitgehend friedlich verlaufen, Angriffe auf die Kundgebung, die kurdische und linke Aktivisten veranstaltet hatte, wurden von der Polizei unterbunden.