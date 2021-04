Polizei erhält nächste Woche 10.000 Dosen Moderna

Bereits nächste Woche stehen österreichischen Polizisten 10.000 Dosen des Coronaimpfstoffs von Moderna zur Verfügung. Weitere Dosen sollen bis Ende des Monats geliefert werden. Das Bundesheer erhält 5.000 Dosen.

Die Polizei erhält in der kommenden Woche 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Moderna. Das kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitagnachmittag nach der Regierungs-Pressekonferenz an. "Ich war bereits ungeduldig, aber freue mich jetzt umso mehr, dass wir mit den zusätzlichen 10.000 Impfungen der Polizistinnen und Polizisten gegen das Corona-Virus noch in der letzten Aprilwoche beginnen können", sagte der Ressortchef.