Politik über Frauenmord in Wien erschüttert

Nach der Bluttat in Wien-Brigittenau, bei der eine 35-Jährige von ihrem Ex-Parnter erschossen wurde, zeigt sich die heimische Politik erschüttert.

Erschüttert zeigt sich SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek angesichts des schon neunten Frauenmordes in diesem Jahr in Österreich. "Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und müssen den Schutz von Frauen rasch verbessern", meinte sie in einer Aussendung. Die SPÖ-Frauen drängen auf eine sofortige Umsetzung eines Gewaltschutzgipfels mit allen in diesem Bereich tätigen Organisationen.