"Bierwirt" soll Frau in Wien-Brigittenau erschossen haben

Bei jenem Mann, der am Donnerstag in Wien-Brigittenau seine Ex-Partnerin mit einem Kopfschuss getötet haben soll, soll es sich um den "Bierwirt" handeln, der die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer klagte.

Im Zusammenhang mit der Tötung einer 35-Jährigen in Wien-Brigittenau Donnerstagabend soll der "Bierwirt", der es zu einiger unrühmlicher Berühmtheit brachte, indem er einen Rechtsstreit mit der Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer anzettelte, festgenommen worden sein.

Bluttat in Wiener Gemeindebau: Angeblich "Bierwirt" festgenommen

Die Grüne Klubobfrau war damals von dem Bierlokalbetreiber geklagt worden, nachdem sie diesem beschuldigt hatte, ihr Ende Mai 2018 via Facebook obszöne Privatnachrichten geschickt zu haben, was Maurer selbst über ihren Twitter-Account publik machte. Zuletzt hatte der Bierwirt behauptet, die Nachrichten habe ein gewisser "Willi" vom PC in seinem Lokal verfasst, er sei dafür nicht verantwortlich. Nach mehreren Verhandlungen zog der Mann die Klage jedoch zurück.