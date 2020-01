Polit-Comeback fix: Strache plant Antritt bei Wien-Wahl

"Ich bin wieder zurück auf der politischen Bühne!": Beim Neujahrstreffen der DAÖ kündigte Heinz-Christian Strache sein politisches Comeback mit einer starken Bürgerallianz an.

Der frühere, inzwischen aus der Partei ausgeschlossene FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Donnerstagabend sein Antreten für die "Allianz für Österreich" bei der Wien-Wahl in Aussicht gestellt. Mit einer fixen Zusage wartete er bei seiner Rede beim DAÖ-Neujahrstreffen jedoch noch nicht auf. Es müssten noch "Hausaufgaben" gemacht und Gespräche geführt werden, sagte er.

Ex-FPÖ-Chef Strache kann sich Kandidatur in Wien vorstellen

Allerdings versprach er dem zahlreich erschienen Publikum in den Sofiensälen: "Ich lasse euch nicht im Stich." Sollte er sich für ein Antreten entscheiden, sei ein starkes Comeback in Wien möglich, zeigte er sich überzeugt. Auch die Umbenennung der von abtrünnigen FPÖ-Gemeinderäten gegründeten Partei in "Liste Strache" schloss er nicht aus.