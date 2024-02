Podcast INSELMILIEU lädt zu außergewöhnlichem Event in Wiener Waschsalon ein

Der Wiener Reportage-Podcast INSELMILIEU lädt vom 29. Februar bis 2. März zu einem außergewöhnlichen Podcast-Event in den Green & Clean-Waschsalon am Urban-Loritz-Platz in Wien-Neubau ein.

Diese drei Tage versprechen nicht nur spannende Einblicke in den sozialen Mikrokosmos eines Waschsalons, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm aus Podcast-Listening, Fotoausstellung, Drag-Shows, DJs, künstlerischen Performances und einem Live Talk.

Was hat ein Waschsalon mit Gemeinschaftsgefühl, Therapie und Popkultur zu tun? Diese Frage stellt sich INSELMILIEU Reportage nicht nur in ihrer aktuellen Podcastfolge, sondern auch im Rahmen eines besonderen Events. Die beiden Medienmacherinnen Julia Breitkopf und Jana Mack laden dazu ein, sich mit dem Alltagsritual des Wäschewaschens auseinanderzusetzen. Podcasting, Journalismus, Performance, Fotografie und Musik vereinen sich zu einem umfangreichen Programm, während sich im Hintergrund die Waschtrommeln drehen. Die eigene Schmutzwäsche kann dafür gleich mitgebracht werden!

Begegnungen in Chicagoer Waschsalon

Das vielfältige Programm präsentiert den Waschsalon als einen Ort der Begegnung. Beim gemeinsamen Hören einer Podcast-Reportage tauchen die Besucher:innen mittels Interview-Ausschnitten in die Lebensgeschichten von Menschen ein, die in einem Waschsalon in Chicago ihre Wäsche waschen. Die Podcastfolge wirft einen einfühlsamen Blick auf unterschiedliche Lebenswelten, die alle im gemeinsamen Prozess des Wäschewaschens aufeinandertreffen. Der Waschsalon entpuppt sich dabei nicht nur als ein Ort der Hygiene - er wird zum Raum der Reflexion über Träume, Hoffnungen und Alltag. Im Anschluss an das "Silent Podcast Listening" berichten die Podcast-Gründerinnen Julia Breitkopf und Jana Mack von den Hintergründen ihrer Recherche in den USA.

Multimedialer Waschgang in Wien

Die begleitende Fotoausstellung von Jana Mack, Fotografin und Mitbegründerin von INSELMILIEU, gewährt visuelle Einblicke in die "Coin Laundry"-Filiale in Chicago. Die ausdrucksstarken Bilder, die in den großflächigen Fensterfronten des Waschsalons präsentiert werden, laden nicht nur von innen, sondern auch von der Straße aus zum Betrachten ein. Eine weitere Ausstellung, kuratiert von David Tiefenthaler, erzählt die Geschichte des Waschens – von Wäschermädeln über die Erfindung der Waschmaschine bis zu Stereotypen rund um die Hausarbeit. Am Sonntag wird bei einem Film Screening Elisabeth T. Spiras "Alltagsgeschichten" im Waschsalon gezeigt.

Burst your Bubble im Waschsalon: Ein Podcast-Event von INSELMILIEU Reportage

Veranstaltungshighlights:

Silent Podcast Listening: Gemeinsam die neue INSELMILIEU-Folge hören und einen virtuellen Ausflug in einen Chicagoer Waschsalon unternehmen

Fotoausstellung: Fotografin und INSELMILIEU-Gründerin Jana Mack präsentiert ihre atmosphärischen Aufnahmen aus dem "Coin Laundry" in Chicago

Performance und Drag-Shows: Drag Kings verschmelzen Haushaltsarbeit mit Glamour

Party: DIAL 1808 und Vaniga - DJs bringen die Waschtrommeln ins Schleudern

Live Talk: "Schmutzige Wäsche, saubere Geschichten: Wie sich Journalismus neu erfindet" mit Toni Titze von Der Standard und weiteren Gästen aus der Medienbranche

Film Screening: Vorführung von Elizabeth T. Spiras "Alltagsgeschichten" im Waschsalon

Programm beim Podcast-Event in Wien:

Do. 29.2. / 19:00 Uhr

Live Talk "Schmutzige Wäsche, saubere Geschichten: Wie sich Journalismus neu erfindet"

Drag Show & Vaniga

Fr. 1.3. / 18:00 Uhr

Silent Podcast Listening "Begegnungen im Waschsalon" & Publikumsgespräch

Performance & DIAL 1808

Sa. 2.3. / 17:00 Uhr

Film Screening "Alltagsgeschichten"

Drag Show

Green & Clean-Filiale am Urban-Loritz-Platz 6, 1070 Wien

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten: http://tinyurl.com/2vspfsvt

INSELMILIEU Podcast-Reportage "Begegnungen im Waschsalon": www.inselmilieu-reportage.at/im-waschsalon