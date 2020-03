Plexiglas und Nachtfenster: Apotheker wägen Risiko ab

Apotheken sehen sich während der Coronavirus-Krise mit einem teils eklatant angestiegenen Kundenaufkommen konfrontiert. Aufgrund der Risiken einer Ansteckung haben einige Apotheken nun darauf umgestellt, Medikamente nur noch via Nachtfenster auszugeben.

Ist dies beispielsweise in Graz nach einer Ermächtigung der lokalen Behörde erlaubt, muss in Wien die Medikamentenausgabe offiziell weiter über die Offizin erfolgen. Diese Weisung gab das Amt für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht (MA 40) aus. Den Wiener Apothekern ist es damit untersagt, eine für manche als Schutzmaßnahme empfundene Wahl zu treffen.

Ausgabe von Medikamenten durch Nachtfenster in Wien untersagt

"Es wurde mit dem Magistrat andiskutiert, aber nicht genehmigt", sagte Philipp Saiko, Präsident der Wiener Apothekerkammer, auf Anfrage dazu. Als fix wollte Saiko dies im Gespräch mit der APA aber nicht einstufen. "Vielleicht ist es in einer Woche ganz anders", meinte er. Immerhin sei in den Gesprächen mit dem Magistrat durchgesetzt worden, dass Apotheken eine unkomplizierte Mittagspause einlegen können, "damit die Mitarbeiter auch abschalten können".

Plexiglas und Kundenbeschränkungen

Ärzte übermitteln Rezepte direkt an Apotheken

Hervorstreichen wollte Saiko den Einsatz aller Apotheker. Durch die Ausstellung von Rezepten per Telefon hätte sich der Arbeitsaufwand in einer ohnehin schwierigen Zeit nicht verringert. Ärzte übermitteln diese dann per Mail oder Fax an die gewünschte Apotheke.