Plastiksackerl-Verbot einstimmig beschlossen

Noch bis Ende 2020 dürfen Plasticksackerl verkauft werden, dann ist Schluss. In der heutigen Sitzung des Nationalrats wurde ein Plastiksackerl-Verbot ab 2021 einstimmig beschlossen.

Plastiksackerln sollen spätestens 2021 der Vergangenheit angehören. Das hat der Nationalrat Dienstagnachmittag einstimmig beschlossen. An sich gilt das Verbot schon ab kommendem Jahr, allerdings dürfen entsprechende Tragetaschen noch bis Ende 2020 abverkauft werden.

Ausgenommen sind Sackerl, die biologisch vollständig abbaubar sind und aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Ebenfalls weiter im Handel bleiben ultradünne Knotenbeutel, die vor allem in Obst- und Gemüse-Abteilungen anzutreffen sind. Diese müssen allerdings aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden und grundsätzlich für eine Eigenkompostierung geeignet sein.

Köstinger: "Meilenstein im Kampf gegen die Wegwerf-Mentalität"

Die ehemalige ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger, die den Entwurf für das Verbot 2018 vorgestellt hat, sieht einen "Meilenstein im Kampf gegen die Wegwerf-Mentalität". Österreich sei das dritte Land in Europa, das ein derartiges Verbot beschlossen habe. "Mit der heute beschlossenen Maßnahme werden wir 5.000 bis 7.000 Tonnen unnötiges Plastik in Österreich vermeiden", betonte Köstinger in einer Aussendung. "Für die klassischen Einkaufssackerln gibt es sehr gute Alternativen", betonte die Abgeordnete.