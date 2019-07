SPAR in Wien: Bio-Sackerl ersetzt Plastik-Sackerl

In allen 182 Wiener SPAR-Filialen werden ab sofort kompostierbare Bio-Sackerl für den Einkauf von Obst und Gemüse anstatt der Plastik-Obstsackerl angeboten.

Wien: Aus für Plastik-Obstsackerl bei SPAR

Bei SPAR können rund 40 Prozent der Früchte unverpackt eingekauft werden. Transportiert wird das Obst und das Gemüse zumeist in einem dünnen Plastiksackerl. "Um den Verbrauch von Plastiksackerl deutlich zu reduzieren, bieten wir seit über einem Jahr Mehrweg-Netze an, die immer wieder genutzt werden können. Doch noch weit nicht alle unsere Kundinnen und Kunden haben immer ein solches Netz dabei. Daher stellen wir nun vorerst in Wien auf biobasierte, kompostierbare Bio-Sackerl um", so der Vorstandsdirektor für Filialen Hans K. Reisch. Die neuen Bio-Sackerl sind bereits in der Auslieferung und sollen künftig die Plastiksackerl ersetzen. Die Restbestände werden noch verbraucht.