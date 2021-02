Plastik-Pfand: Strafen bis 45 Millionen Euro drohen

Österreich drohen Millionenstrafen, wenn es die EU-Einwegplastik-Richtlinie nicht erfüllen sollte. Laut eines Rechtsgutachtens ist das aber nur mit einem Pfandsystem erfüllbar.

1,6 Milliarden Plastikflaschen in Österreich

Die EU-Richtlinie zu Single-Use-Plastic sieht vor, dass Getränkeflaschen aus Kunststoff, von denen in Österreich gegenwärtig 1,6 Milliarden jährlich in Verkehr gesetzt werden, bis zum Jahr 2025 zu zumindest 77 und bis zum Jahr 2029 zu zumindest 90 Prozent getrennt gesammelt und auch recycelt werden müssen. Aktuell beträgt die Sammelquote in Österreich noch 70 Prozent. Ein Pfandsystem würde die Lücke am effizientesten und kostengünstigsten schließen, ergab eine Anfang 2020 publizierte Studie, die unter anderem von der Universität für Bodenkultur und der Montanuniversität Leoben und dem Technischen Büro Hauer erstellt worden ist. Nur 70 Prozent erreicht Österreich derzeit aber.