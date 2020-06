Kommt Pfand? Sammelquote in Österreich zu niedrig

Laut EU-Vorgaben ist in Österreich eine Erhöhung der Plastikflaschensammelquote um 20 Prozent bis 2029 nötig. Das Klimaschutzministerium lädt daher zum "Runden Tisch", ein Pfandsystem würde das Problem kostengünstig beseitigen.

Plastikflaschen-Studie von ÖVP beauftragt

Einwegpfand als günstigste Lösung

Pfand bereits in zehn EU-Staaten etabliert

Innerhalb der EU wird das Pfand jedenfalls bald die dominierende Variante sein: In zehn Staaten gilt ein solches bereits, mindestens sechs weitere sollen innerhalb von zwei Jahren folgen. Als "keinen guten Weg in Österreich" bezeichnete der Generalsekretär der Wirtschaftskammer (WKÖ) das Pfandsystem am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. So würden Geschäfte mit weniger als 250 Quadratmeter Verkaufsfläche jährliche Mehrkosten von 10.500 Euro haben, wenn 58.000 Pfandflaschen pro Jahr verkauft werden würden - mit eingerechnet wurde ein Rückgabeautomat um 10.000 Euro.