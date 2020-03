Plasser & Theurer meldete 1.100 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Das 1.800 Mitarbeiter große Unternehmen Plasser & Theurer schicken 1.100 Mitarbeiter in die Kurzarbeit. Auch die Zentrale in Wien ist betroffen.

Der Bahnbaumaschinenhersteller Plasser & Theurer ist mit 1.100 von 1.800 Mitarbeitern in Österreich in Kurzarbeit gegangen. 900 Arbeiter wurden bereits Mitte März angemeldet, 200 Angestellte folgten jetzt, teilte ein Unternehmenssprecher am Montag mit. Betroffen ist vor allem der Standort Linz, aber auch die Zentrale in Wien sowie der Standort Purkersdorf (Niederösterreich).