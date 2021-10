Plakat-Info-Aktion zu Blackouts gestartet

Am Mittwoch hat das Verteidigungsministerium die österreichweite Plakat-Aktion "Blackout - Was tun, wenn alles steht?" gestartet.

"Österreich ist keine Insel der Seligen, sondern liegt mitten im Herzen Europas. Das heißt, auch wir müssen in nächster Zeit mit einem Blackout rechnen", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Hinweis auf mögliche Gefahren, die ein Blackout mit sich bringt

Insgesamt 2.095 Gemeinden erhalten ab heute 6.285 Plakate. "Was tun, wenn tatsächlich nichts mehr funktioniert? Kein Strom, kein Wasser und keine funktionierende Infrastruktur. Der Eintritt eines Blackouts hat gravierende Folgen. Mit unserer Aktion wollen wir die Bevölkerung auf diese mögliche Gefahr aufmerksam machen und gleichzeitig Tipps und Informationen bieten, wie sie sich für den Fall der Fälle vorbereiten kann. Ein österreichweiter Ausfall kann jederzeit passieren und darauf bereitet sich auch unser Heer bestmöglich vor", so die Verteidigungsministerin.

Vorbereitung auf Krisenereignisse

"Wir haben in den letzten Monaten auch erlebt, dass das Bewusstsein für Sicherheit, Zivilschutz, Blackout und Krisenvorsorge in der Bevölkerung und in den Gemeinden weiter gestiegen ist. Umso mehr ist es auch wichtig, sich auf Krisenereignisse gemeinsam vorzubereiten", betonte Gemeindebundpräsident Alfred Riedl.