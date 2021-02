Großteil der Österreicher für Blackout gewappnet

Sollte es tatsächlich zu einem Blackout, also zu einem flächendeckenden Stromausfall kommen, fühlt ein Großteil der Österreicher sich selbst und den eigenen Haushalt gut darauf vorbereitet.

42 Prozent der Österreicher sehen sich für Blackout gut vorbereitet

Den Begriff Blackout kennen gut acht von zehn Befragten. Dass dabei jedoch tatsächlich der gesamte Alltag für bis zu zwei Wochen stillstehen würde - von Beleuchtung, Handy und Internet über Ampeln und Bankomaten bis hin zur Abwasserentsorgung - war nur knapp zwei Drittel der heimischen Bevölkerung bewusst, wie es in einer Marketagent-Mitteilung von heute, Mittwoch, heißt. Über mögliche Konsequenzen eines flächendeckenden Stromausfalls hätten sich 72 Prozent bereits Gedanken gemacht. Der Beinahe-Blackout vom 8. Jänner sei an jedem fünften Befragten gänzlich vorübergegangen.

Corona-Pandemie hat Bewusstsein für Krisen geschärft

Der Vorrat an (haltbaren) Lebensmitteln würde nur bei gut sechs von zehn für zwei Wochen ausreichen, an Trinkwasser bei weniger als der Hälfte. 56 Prozent gaben an, genügend Bargeld im Haus zu haben. Eine Möglichkeit ohne Strom zu kochen, gab jeder Zweite an, beim Heizen waren es rund 46 Prozent. 17 Prozent haben ein Notstromaggregat oder eine Notstromversorgung.