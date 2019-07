PKW-Lenker prallt gegen Alleebaum in Wien-Floridsdorf: 87-Jähriger verletzt

Am Dienstag kam es in der Fultonstraße in Wien-Floridsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-Jähriger PKW-Lenker wollte einen Zusammenstoß mit einem anderen PKW verhindern und prallte dabei gegen einen Alleebaum.

Am 9. Juli gegen 13:50 Uhr fuhren zwei PKW-Lenker gleichzeitig in den Kreuzungsbereich Fultonstraße/Rautenkranzgasse in Wien-Floridsdorf.

Ein 87-jähriger Beteiligter versuchte noch den Zusammenstoß zu verhindern, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte gegen einen Alleebaum.

87-Jähriger bei Unfall in Wien-Floridsdorf verletzt