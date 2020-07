Pkw krachte in Wiener Neustadt in Hausmauer

Am Mittwoch krachte in Wiener Neustadt ein Pkw in eine Hausmauer. An der Unfallstelle bot sich den alarmierten Feuerwehrleuten ein erschreckendes Bild.

Alarmiert durch ein lautes Quietschen und einen lauten Krach, welcher am 8. Juli in der Feuerwehrzentrale in Wiener Neustadt zu hören war, begaben sich die Einsatzkräfte in die Kollonitschgasse.

Pkw gegen Hausmauer: Zwei Jugendliche verletzt

"Wir hörten lautes Quietschen und einen lauten Krach", schilderte Brandrat Christian Pfeiffer, Kommandant Stellvertreter der FF Wr. Neustadt. Als er mit Kameraden der Feuerwehr Nachschau hielt, fand er einen BMW an der Mauer des Hauses der Kollonitschgasse 4. "Unter dem Fahrzeug ragten die Beine eines Mädchens hervor. Ein weiteres Mädchen lag im Park.

Die Einsatzkräfte versorgten die schwer verletzten Jugendlichen. Auch Polizei und Rettungsdienst wurden umgehend alarmiert.

Fahrzeugheck brach beim Abbiegen aus

Nach der Aufnahme des Unfalls durch die Exekutive und die Versorgung der verletzten Mädchen, wurde das Fahrzeug geborgen. Dazu musste der Pkw von Strauchwerk freigeschnitten werden.

Der 21-jährige Autofahrer aus Wien-Donaustadt war gegen 19.30 Uhr auf dem Wiener Neustädter Ferdinand-Porsche-Ring in Richtung Norden unterwegs gewesen und bog an einer Kreuzung nach links in die Kollonitschgasse ein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Dabei war das Heck des Wagens ausgebrochen, woraufhin der Pkw ins Schleudern geriet. Das Kfz streifte ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Auto und fuhr danach auf den Gehsteig auf, wo es zur Kollision mit den Fußgängerinnen kam.