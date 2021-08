Pkw-Knacker versuchte sich in Wien-Ottakring an sieben Fahrzeugen

In der Nacht auf Dienstag kurz vor 4 Uhr Früh beobachtete eine Frau in Wien-Ottakring, wie ein Mann sich an mehreren Autos zu schaffen machte. Sie alarmierte umgehend die Polizei.



Die Zeugin gab an, sie habe den Mann in der Brunnengasse dabei beobachtet, wie dieser versucht habe, in mehrere Fahrzeuge einzubrechen.

Polizei erwischt Pkw-Knacker in flagranti