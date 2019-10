Pizza Randale eröffnet neue Pizzeria in Wien-Leopoldstadt

In der Wiener Leopoldstadt wird seit neuestem randaliert. Nämlich in der Pizza Randale, deren Pizza-Kreationen das bekannte Muster sprengen. Damit kriegt die Erfolgspizzeria aus Wien-Margareten ein Schwesterchen.

Nach der Pizzeria in der Kettenbrückengasse breitet sich die "Pizza Randale" auch in der Wiener Leopoldstadt aus. In der Heinestraße hat die Pizzeria einen Teil des Hotels Babula am Augarten übernommen und backt dort seine ausgefallenen Pizza-Kreationen.